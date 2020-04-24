Москва, , 18:42 — REGNUM В мэрии Москвы считают, что оснований для смягчения ограничительных мер в столице, введенных из-за пандемии коронавируса, пока нет. По всей видимости, майские праздники столица проживет в режиме самоизоляции для граждан. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил журналистам министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Чиновник отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе не улучшается — фиксируется ежедневный прирост заболеваемости. Также он обвинил молодежь в несоблюдении режима самоизоляции и обратил внимание на тот факт, что коронавирусом заражается все большее число именно молодых людей.

«Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекцией, — это как раз молодежь», — сказал Данчиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин в ближайшую неделю примет решение о том, будет ли продлен режим самоизоляции и нерабочих дней в стране после 30 апреля.