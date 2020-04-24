Казань, , 18:47 — REGNUM Жители Татарии из-за рубежа прилетят в Уфу и Самару, а оттуда организованно в Казань. Около 100 местных жителей доставят в обсерваторы республики, сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

По ее словам, 26 апреля в Самаре приземлится борт с острова Бали. На рейс зарегистрировались 137 человек. В этот же день в Уфу доставят еще несколько пассажиров из Гоа. Также, по предварительным данным, сообщает «Бизнес-online», 25 апреля ожидается рейс самолета «Уральских авиалиний» из Таиланда, который сделает промежуточную посадку в Иркутске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на среду, 22 апреля, самолет «Уральских авиалиний» доставил в Казань из Индии 171 туриста, 76 пассажиров из них — жители Татарии. Все они остались в республике на 14-дневный карантин.

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