Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая. Для остальных дистанционное образование продолжится до 22 мая 2020 года. Досрочную аттестацию по итогам учебного года смогут получить все учащиеся, кроме выпускников 9-х и 11-х классов, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая сферу образования, 24 апреля сообщила: «Обучение будет продолжаться до конца мая, но по заявлению родителей можно закончить обучение до начала мая и уехать на дачу».

В Смольном подчеркивают, что это решение принято в связи с многочисленными обращениями родителей в адрес директоров школ.

Ирина Потехина ответила на опасения родителей, которые переживают за годовые оценки своих отпрысков. «Выбор будет сделан в пользу ребёнка: если по итогу трех четвертей у него были хорошие результаты, то он получит хорошую годовую оценку», — пояснила вице-губернатор.

Оценки учащимся будут выставлены в электронном журнале.

Как сообщалось, учащиеся петербургских школ могут рассчитывать на онлайн-консультации по ЕГЭ и ОГЭ. Цикл онлайн-консультаций для подготовки выпускников 9-х и 11-х классов начнется на канале в интернете уже 27 апреля.

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