Москва, , 18:38 — REGNUM На сегодняшний день население РФ уже устало от введённых в стране ограничений. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, важно оценить возможность послабления введённых ранее ограничений.

Голикова также отметила, что, несмотря на режим самоизоляции, в некоторых российских регионах население его не соблюдает, и это вызывает тревогу. Помимо этого, вице-премьер рассказала, что за минувшую неделю число заразившихся коронавирусом возросло более чем в два раза. Она подчеркнула, что в Москве и Московской области система здравоохранения работает с большим напряжением.

Вице-премьер рассказала, что среди заразившихся коронавирусом в возрасте от 18 до 29 лет умерли четыре человека, от 30 до 49 лет — 90 человек.