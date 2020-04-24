Москва, , 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года. Об этом в интервью телеканалу RT заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем с июня начать доклинические и клинические исследования для того, чтобы до конца года — будем стараться всячески, чтобы это было быстрее — выдать уже готовую вакцину для использования людьми», — сказал Мантуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка вакцины от коронавируса ведётся учёными на семи площадках.