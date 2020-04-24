Подгорица, , 18:27 — REGNUM Врачи клинического центра Черногории сообщили 24 апреля вечером о шестом смертельном случае от COVID-19 в стране.

В больнице скончался 39-летний мужчина, который помимо выявленного у него коронавируса болел лимфомой. Он был несколько дней подключен к аппарату ИВЛ, однако врачам не удалось его спасти.

Тем временем с утра не в стране не было выявлено новых случаев заболевания. Всего с момента регистрации первого случая в стране 319 инфицированных, 123 выздоровевших, госпитализирован 21 человек.