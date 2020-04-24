Москва, 24 апреля 2020, 18:23 — REGNUM Пиковая нагрузка на российскую систему здравоохранения может вывести её из строя, считает директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Об этом она заявила 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о последствиях решения Минздрава РФ приостановить плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
Как пояснила эксперт, пиковая нагрузка может вывести из строя даже хорошо организованные системы здравоохранения, и тем более это может грозить российской.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.