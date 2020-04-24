Москва, , 18:23 — REGNUM Пиковая нагрузка на российскую систему здравоохранения может вывести её из строя, считает директор АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. Об этом она заявила 24 апреля корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о последствиях решения Минздрава РФ приостановить плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.

«Основной риск — увеличение в популяции числа восприимчивых к инфекциям людей, — сказала Обласова. — Болезни, от которых мы защищаемся при помощи вакцинации, могут вновь поднять голову. Та же корь или дифтерия. Пока коллективный иммунитет их сдерживает, процент неиммунных допустимый, но если он значимо увеличится, то у нас будет уникальный шанс вспомнить, зачем же всё-таки нужны прививки. Второй важный момент — организационный. Как наша государственная медицина справится с необходимостью единовременно вакцинировать всех, кто в течение всего карантина не получал прививки по календарю?»

Как пояснила эксперт, пиковая нагрузка может вывести из строя даже хорошо организованные системы здравоохранения, и тем более это может грозить российской.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.