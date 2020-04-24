Минск, , 18:01 — REGNUM Экспериментальный японский противовирусный препарат «Авиган» ожидают получить в Белоруссии до конца апреля. Об этом 24 апреля в Минске заявила замминистра здравоохранения республики Елена Богдан.

По её словам, поставки препарата «Авиган» ожидаются «на следующей неделе, в ближайшее время». Минздрав Белоруссии сейчас использует китайскую методику — вливание больным плазмы перенесших COVID-19.

Кроме того, сообщила Богдан, «у нас имеется препарат «Иммард». Она сообщила также, что ведутся переговоры с Индией о поставках фармацевтической продукции.

Напомним, препарат «Авиган» был разработан японской компанией Fujifilm Holdings Corp и зарегистрирован в 2014 году. После этого началось его производство в Китае.

Индия является крупнейшим мировым производителем активных фармацевтических субстанций (API), используемых для производства лекарств. В Белоруссии импортируется индийское и китайское сырьё для производства «дженериков» и собственно белорусских фармацевтических разработок в рамках госпрограмм замещения импорта.

Тем временем, по состоянию на 24 апреля в Белоруссии зарегистрировано 8773 инфицированных коронавирусом нового типа, из них 63 человека умерли. По распоряжению Александра Лукашенко в стационарах остаются только тяжело болеющие COVID-19 — остальных переводят на амбулаторный режим, что формально улучшает отчётность медучреждений о ситуации с коронавирусом и вызванных им болезнях.

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Также напомним, в Белоруссии ведутся разработки вакцины от коронавируса. По распоряжению Александра Лукашенко работы курирует его помощник Александр Косинец. В случае успеха белорусский лидер обещал витебскому учёному орден.