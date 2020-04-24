Симферополь, , 18:01 — REGNUM Крымским полицейским не удалось проверить по адресу пребывания почти четверть приехавших в Крым граждан. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил замначальника полиции МВД Крыма Александр Смаглин.

«Из 848 проверенных адресов 646 находились по месту жительства, 203 отсутствовали, пятеро, которых мы нашли и задокументировали. Остальных — продолжаем искать», — отметил Смаглин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских правоохранителей, во всех муниципалитетах республики создано 149 мобильных групп, которые занимаются патрулированием улиц.

Об этом: Крымской полиции не удалось найти часть гостей из других регионов

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