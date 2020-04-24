Симферополь, 24 апреля 2020, 18:01 — REGNUM Крымским полицейским не удалось проверить по адресу пребывания почти четверть приехавших в Крым граждан. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил замначальника полиции МВД Крыма Александр Смаглин.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымских правоохранителей, во всех муниципалитетах республики создано 149 мобильных групп, которые занимаются патрулированием улиц.
Об этом: Крымской полиции не удалось найти часть гостей из других регионов
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