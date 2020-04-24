Вашингтон, 24 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США достигло 870 468, сообщили 24 апреля в Университете Джонса Хопкинса.
Общее количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 в США достигло 50 031, число излечившихся — 80 937.
Напомним, США находятся на первом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. На втором месте — Испания, на третьем — Италия.
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