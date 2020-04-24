Тбилиси, , 17:49 — REGNUM Снимать введенные в рамках режима чрезвычайного положения ограничения правительство Грузии поэтапно начнет с 27 апреля, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на презентации антикризисного экономического плана правительства 24 апреля.

По его информации, с этого дня возобновится движение легковых автомобилей, оперирование такси, онлайн-торговля, сервисы доставки и деятельность открытых аграрных рынков.

Так как пандемия коронавируса по-прежнему представляет большую угрозу и пока никто ничего конкретного о ее дальнейшем развитии предсказать не может, остальные послабления правительство Грузии, по словам Гахария, будет вводить с осторожностью, с двухнедельным перерывом. Этот период, по его разъяснению, необходим для оценки эпидситуации после отмены каждого очередного ограничения и определения целесообразности следующего шага в этом направлении.

Для водителей такси и легковых автомобилей обязательным условием работы будет ношение защитной маски и соблюдение всех тех рекомендаций и указаний, которые установлены минздравом и эпидемиологами.

«Ношение масок для нас, вероятно, станет частью нашей жизни, особенно на публичном пространстве», — заявил Гахария.

На следующем этапе, через 2 недели, с учетом эпидситуации правительство разрешит возобновить работу строительных компаний, предприятий по производству стройматериалов, автомоек, автосервисов, предприятий по ремонту и обслуживанию бытовой техники, а также рекреационных зон.

В дальнейшем предусмотрено открытие оптовых и розничных магазинов, за исключением крупных торговых центров типа моллов, которые имеют отдельный вход с улицы. Возобновят работу все открытые рынки и ярмарки и издательства.

Четвертым этапом станет открытие моллов, ресторанов открытого типа вместе с услугами доставки продукции на дом. Затем откроются финансовые учреждения, салоны красоты, центры медицинской эстетики. А самым сложным и зависящим от дальнейшей динамики пандемии будет шестой этап, на котором в Грузии должны возобновить работу спортивные, развлекательные, образовательные учреждения и компании по организации азартных игр.

Что касается работы муниципального транспорта, ее возобновление пока ни к одному из этих блоков не отнесено. Как пояснил премьер, этот вопрос будет решен исходя из эпидситуации и географии пандемии.