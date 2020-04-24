Луганск, , 17:45 — REGNUM Тестов на выявление коронавируса в ЛНР хватает, сообщает 24 апреля «Луганский информационный центр».

По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, тесты Луганск получает из России как гуманитарную помощь.

Их в республике используют только в одной лаборатории — полимеразных цепных реакций (ПЦР) Республиканской санитарно-эпидемиологической станции. Тестирование проводится бесплатно.

Докашенко «На данный момент у нас на остатке 1100 тестов. По мере того как они будут использованы мы будем получать дополнительную партию тестов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР количество выявленных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 70.

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