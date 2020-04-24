Луганск, 24 апреля 2020, 17:45 — REGNUM Тестов на выявление коронавируса в ЛНР хватает, сообщает 24 апреля «Луганский информационный центр».
По словам главного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, тесты Луганск получает из России как гуманитарную помощь.
Их в республике используют только в одной лаборатории — полимеразных цепных реакций (ПЦР) Республиканской санитарно-эпидемиологической станции. Тестирование проводится бесплатно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР количество выявленных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 70.
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