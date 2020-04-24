Калуга, , 21:42 — REGNUM 9 мая жителей Калужской области приглашают присоединиться к всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы», в рамках которой будет исполнена песня «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов. Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство культуры.

По данным ведомства, в майские праздничные дни в Калуге состоится открытие важных объектов памяти и славы. В новом формате пройдут акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». Каждый желающий сможет выйти с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны на балконы домов, показать их из окон квартир и спеть фронтовые песни. В муниципальных образованиях пройдут традиционные возложения цветов к братским могилам, обелискам, памятникам погибшим воинам. Состоятся митинги памяти. Главы администраций муниципальных районов и городских округов обратятся к жителям с видеопоздравлениями.

В онлайн-режиме состоятся конкурсы, фестивали, выставки, праздничные концерты, поэтические марафоны, экскурсии, флешмобы, литературные акции. Жители области смогут послушать радиоконцерты, посмотреть трансляции спектаклей любительских театров, фильмы о войне, на улицах населенных пунктов будет звучать музыка и песни военных лет.

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