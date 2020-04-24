Калининград, , 17:41 — REGNUM В Калининградской области с 29 апреля планируется смягчение режима изоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, региональные власти готовятся разрешить открыть все непродовольственные магазины. Об этом сегодня, 24 апреля, во время брифинга рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Глава региона несколько раз подчеркнул, что ситуация может измениться и смягчение режима состоится в случае, если не будет каких-то непредвиденных ситуаций. Оно также будет строго согласовано с федеральными решениями. Как с существующими, так и с теми, которые могут быть приняты до этой даты.

«С 4 мая мы планируем открыть парикмахерские, салоны красоты, принцип будет следующий: то, что в постановлении будет не запрещено, то будет разрешено», — пояснил Алиханов, отметив, что все документы будут подписаны и опубликованы в ближайшее время.

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число достигло 189 инфецированных.