Москва, , 17:38 — REGNUM Три четверти россиян считают, что помощь волонтеров в нынешних условиях существенна. Две трети готовы сами оказывать помощь людям, находящимся на карантине.

74% россиян считают, что волонтеры оказывают существенную помощь в условиях распространения коронавируса. 64% готовы оказывать помощь тем, кто находится на карантине, чаще мужчины (73%) и россияне в возрасте 35−44 лет (71%) и 45−59 лет (72%) — таковы данные очередного опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают существенную помощь населению в условиях распространения коронавируса. Чаще так считает молодежь 18−24 лет (87%). Обратного мнения придерживается 13% наших сограждан, столько же затруднились оценить значимость волонтерской поддержки в условиях неблагоприятной эпидемиологичекой ситуации.

Лично готовы оказать помощь людям, которые находятся на карантине, в том числе одиноким, две трети россиян (64%). Чаще о готовности помогать другим сообщали мужчины (73%), а также россияне в возрасте 35−44 лет (71%) и 45−59 лет (72%). Треть россиян не готовы оказать помощь (34%), такой ответ чаще давали женщины (41%), а также молодежь 18−24 лет (43%) и пожилые россияне старше 60 лет (44%).