Белград, , 17:33 — REGNUM До 144 человек возросло количество погибших от последствий заболевания COVID-19 в Сербии. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За сутки в Сербии было выявлено 207 человек с заражением коронавирусом, скончались пятеро пациентов. Общее число подтверждённых случаев заражения составило 7420, из них случаев летального исхода 144.

В настоящее время в больницах на лечении остаются 3156 пациентов. В стране были смягчены карантинные меры, предпринятые из-за угрозы распространения коронавируса.

Граждане до 65 лет могут находиться на улице с 05:00 до 18:00, на час дольше, чем раньше, а граждане старше 65 лет могут выходить на полчаса на улицу три раза в неделю. Кроме этого, в стране было разрешено открыть часть магазинов и продуктовые рынки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты из России провели работы по дезинфекции на 27 объектах в трёх городах Сербии.

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