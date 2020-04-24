Симферополь, , 17:39 — REGNUM Крым находится на этапе роста уровня заражаемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом 24 апреля на заседании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса в Крыму сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Да, это очаговая заболеваемость, известные нам очаги, но тем не менее снижения мы сегодня не наблюдаем. Что уж греха таить. Мы находимся на подъёме уровень заражаемости», — констатировала Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент в Крыму выявлено 57 положительных на коронависом. За сутки в республике под медицинское наблюдение попали 126 человек, всего наблюдается более тысячи граждан.

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