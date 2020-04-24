Симферополь, 24 апреля 2020, 17:39 — REGNUM Крым находится на этапе роста уровня заражаемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом 24 апреля на заседании рабочей группы по разработке и реализации мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса в Крыму сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент в Крыму выявлено 57 положительных на коронависом. За сутки в республике под медицинское наблюдение попали 126 человек, всего наблюдается более тысячи граждан.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки из-за коронавируса под наблюдение медиков попали 126 крымчан