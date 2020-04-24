Москва, , 17:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин попросил руководителей силовых ведомств организованно провести работу по закупкам специализированного транспорта. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с Советом безопасности РФ.

«Вы, наверное, уже обратили внимание, что сегодня принято решение ускоренным темпом осуществить закупки служебного и другого специализированного транспорта силовыми ведомствами, имею в виду Минобороны, МВД, МЧС, другие структуры. Поэтому прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись, провести эту работу организованно, в должные сроки и в нужных объёмах», — сказал Путин.

По его словам, в случае, если ведомствам потребуются какие-то дополнительные решения на этот счёт, необходимо будет «сформулировать эти предложения»:

«Отреагируем на это очень быстро, незамедлительно».