Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов дал совет, как пенсионерам и другим льготникам сэкономить деньги на период, пока власти отключили им льготные проездные из-за эпидемии коронавируса.

Об этом градоначальник написал в ответе депутату Заксобрания Петербурга Борису Вишневскому («Яблоко»). Парламентарий просил Беглова вернуть льготникам их проездные, отключенные с начала апреля, так как многим, например работающим пенсионерам, все еще приходится ездить на работу, и теперь они тратят намного больше средств.

Беглов же посоветовал предпочесть проездные длительного пользования, чтобы не тратить на однократный проезд по 50−55 рублей за раз.

«Вводимые правительством Петербурга ограничительные меры на транспорте в условиях интенсивного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) направлены на создание дополнительных механизмов, обеспечивающих соблюдение гражданами, находящимися в зоне особого риска, режима самоизоляции. <…> Для совершения поездок в целях получения видов медицинской помощи, на которые не распространяется вышеуказанный запрет, граждане могут использовать проездные билеты длительного пользования, стоимость одной поездки по которым значительно ниже тарифа за разовый проезд (оплаты за наличные средства)», — говорится в справке, предоставленной губернатором.

Вместе с тем там уточняется, что после снятия «карантина» весь приостановленный период действия проездных билетов будет возмещен и не потребует дополнительных трат. Те граждане, которые занимаются волонтерством, работают медиками, правоохранителями или выполняют другие социальные функции, могут через комитеты Смольного запросить бесплатные проездные.