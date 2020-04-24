Москва, , 17:29 — REGNUM Военные медики помогут в лечении зараженных коронавирусом в Московской области. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил на селекторном совещании министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, запрос на медицинские бригады военных медиков поступил от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Шойгу заявил, что решение об оказании помощи Подмосковью было принято.

«Решение об оказании помощи принято», — сказал министр обороны России.

Глава военного ведомства пояснил, что бригады военных медиков помогут прежде всего тем, кто находится в сложной ситуации. Это касается предприятий военно-промышленного комплекса, которых в Московской области много.