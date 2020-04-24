Тбилиси, , 17:27 — REGNUM

Министр финансов Грузии Вано Мачавариани считает, что помощь, которую правительство Грузии предлагает своим гражданам в рамках антикризисного плана, вполне адекватна той помощи, которую выделяет своим гражданам правительство США.

«Вы знаете, что правительство США выплатит своим гражданам, которые остались без доходов, разовую помощь в размере $1200. Это почти тот же самый объем помощи, который предлагает нашим гражданам наше правительство, если учесть покупательную способность каждой валюты, размеры цен в наших странах и состояние наших экономик. Вы можете сказать, что там помощь втрое больше. Но разве экономика США лишь в три раза больше грузинской экономики?» — пояснил министр.

По его словам, иной возможности у правительства Грузии сегодня нет. А такой план, который предложило правительство, и экономные расходы позволят избежать впадания в большие долги и направить средства на стимулирование экономики страны в дальнейшем, в посткризисный период.