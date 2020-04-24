Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Петербургские метростроители прошли более половины тоннеля до новой станции метро «Большой проспект» («Горный институт») на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. Об этом сообщает 24 апреля ОАО «Метрострой».

Станция должна стать первой введенной в эксплуатацию в ближайшем будущем, но произойдет это не ранее 2022 года. На проходке наклонного хода станции уже устанавливают 55-е кольцо из 96-ти проектных.

«Больше половины тоннеля позади, щит уже в зоне протерозойский глин. Тоннелепроходческий комплекс «Аврора» ведут специалисты Управления механизации», — сообщили в компании-генподрядчике.

Кроме того, 24 апреля бригады «Тоннельного отряда» завершили переходный участок пилот-тоннеля в границах групп камер съездов за станцией «Путиловская». Установлено кольцо №2856.

«Щит вышел на трассу тоннеля 3-го пути, где в дальнейшем будут оборачиваться поезда. До начала соединительной ветки к станции «Нарвская» остаётся установить 227 колец, после чего проходка будет передана специалистам Горно-строительного управления», — пояснили в «Метрострое».

Сегодня удаление щита от основного рабочего ствола, откуда персонал попадает в тоннель, достигает 3 км, что создает сложности в выдаче породы. В связи с этим после завершения проходки тоннеля третьего пути обслуживание поэтапно будет переключено на другую шахту.

Бригады «Тоннельного отряда» после окончания работ на щите перейдут на сооружение станционного комплекса «Казаковская». Уже сегодня там ведется монтаж укладчика. Кроме того, там начнутся работы по сооружению групп камер съездов.

Напомним, пуск станции «Горный институт» власти в очередной раз отодвинули — теперь до 2022 года. А первый этап «коричневой» ветки от «Казаковской» до «Путиловской» введут в эксплуатацию не ранее 2023 года. Второй участок откроют для пассажиров не раньше 2026−2027 года. Между станциями «Казаковская» и «Сосновая Поляна» также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.

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