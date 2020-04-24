Петрозаводск, , 17:21 — REGNUM Власти Карелии планируют продлить запрет на работу общественного транспорта и в майские праздники. В связи с этим хотят попросить волонтеров помочь доставить дачников региона до их садоводств. Об этом 24 апреля во время прямой линии с жителями заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Он считает, что запускать общественный транспорт в пандемию — рискованное дело. Власти опасаются, что это может сказаться на числе зараженных коронавирусной инфекцией в регионе. Сегодня, напомним, число зараженных в Карелии составляет 42 человека. Поэтому, если до 1 мая ситуация в регионе не стабилизируется, запускать общественный транспорт не будут, однако о запрете выезда на дачу речи не идет.

«Если допустить работу общественного транспорта хотя бы на несколько праздничных дней, мы рискуем получить вспышку заболеваемости, — подчеркнул Артур Парфенчиков. — Надо дожить до 30 апреля, а потом мягко, без всякого общественного транспорта, довезти дачников».

Глава республики обратился к волонтерам, чтобы те помогли добраться до дач одиноким пенсионерам и людям, у которых нет своих автомобилей. Кроме того, региональные власти попросят предприятия, на которые раньше работали люди, помочь с транспортировкой.

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