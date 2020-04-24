Рим, , 16:39 — REGNUM За время эпидемии коронавируса количество запросов в центры психологической и материальной помощи Caritas увеличилось на 114%, сообщили представители благотворительной организации в пятницу, 24 апреля.

В Caritas проанализировали данные по 70 своим центрам, что составляет около 30% от общего их числа.

По данным на 23 апреля, в Италии умерли 25 549 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 464. Днем ранее показатель увеличился на 437. Выздоровели 57 576 человек, за день этот показатель увеличился на рекордные 3033 (днем ранее — на 2943). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2646 (днем ранее — на 3370). В настоящее время заражены 106 848 человек — на 851 человек меньше, чем по данным за 22 апреля. Актуальное количество заражённых снижается четвертый день подряд (21 апреля — на 10 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 189 973.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. С середины апреля в некоторых регионах возобновлена работа книжных магазинов и магазинов с товарами для детей. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Обсуждается смягчение ограничений, оно может начаться 4 мая 2020 года, но не во всех регионах страны одновременно, к работе смогут вернуться чуть менее трех миллионов человек.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 50 млрд. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Рассматривается возможность выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).