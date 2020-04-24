Курган, , 16:26 — REGNUM Курганская область перекрыта круглосуточными постами дорожно-постовой службы. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В Курганской области введён особый порядок перемещения граждан и транспортных средств по территории региона. Ограничен въезд лиц, не проживающих в Зауралье. Исключение сделано для водителей, осуществляющих междугородние перевозки, дальнобойщикам — транзитникам; гражданам, которые работают на предприятиях, работа которых не приостановлена; и для лиц, прибывших в Курганскую область на лечение или похороны.

Посты ДПС работают на дорогах федерального и регионального значения на территории Катайского, Далматовского, Белозерского, Щучанского, Частоозерского и Шатровского районов, а также шесть постов ДПС установлены на въездах в город Курган.

Если человек владеет недвижимостью в Зауралье, но не прописан в регионе, он на территорию Курганской области также не допускается.