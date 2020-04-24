Екатеринбург, , 17:42 — REGNUM Нельзя творить злые поступки, прикрываясь именем Иисуса Христа и Церкви. Об этом заявил глава комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Дягилев корреспонденту ИА REGNUM.

Священнослужитель прокомментировал выходку «православных» активистов в Екатеринбурге. 22 апреля 2020 года радикалы сломали и выкинули цветы, возложенные у памятника Ленина в центре города. Данный поступок возмутил уже многих горожан и жителей других городов России.

Протоиерей признал, что выражает своё мнение «как человек и как священник, в меру своих знаний и в меру своего понимания происходящего». Священнослужитель призвал оценивать не личность, но деятельность людей, и добавил, что оценивает деятельность Ленина скорее отрицательно.

«Он виновен в уничтожении страны, в которой сам же родился, в пролитии крови миллионов людей, в гонениях на веру и на Церковь. Но при этом я верю, что им двигали благие намерения, которые, впрочем, не оправдывают совершённое им зло.

Тем не менее, во-первых, людей судит Бог, а не я, а, во-вторых, я допускаю, что не все люди могут со мной соглашаться в моей оценке деятельности Ленина. И я допускаю, что для многих людей день его рождения — до сих пор большой праздник. Тем более — юбилей. Они искренне его любят, они принесли к его памятнику цветы. Я бы этого не сделал, но всё же, если я называю себя христианином — тем более — православным, я должен руководствоваться принципами из Евангелия: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12).

Дягилев призвал задуматься, на какие поступки могут спровоцировать людей действия уральских активистов.

«Хочу ли я, чтобы в наши церкви на Рождество врывались воинствующие коммунисты и ломали свечи и цветы, поставленные нами перед иконой Иисуса Христа… Я думаю — ответ очевиден. Но зачем люди, прикрываясь именем Православия, так поступают?

Дерзну утверждать, что и святые не всегда были правы. Их поступки — не всегда пример для нас. Вот пример святителя Порфирия Газского — но сколько теперь осталось христиан в секторе Газа? Пример святителя Кирилла Александрийского — но сколько теперь процентов христиан проживает в Александрии? Не пора ли сделать выводы? Нельзя творить зло во имя Иисуса Христа и Церкви!

С Пасхой Вас! Христос Воскресе!» — закончил своё обращение священнослужитель.

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