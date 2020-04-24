Лиссабон, , 16:21 — REGNUM Среди жителей Португалии за последние сутки выявлено 444 новых случая заражения коронавирусом, что довело общее число инфицированных до 22 797 человек, сообщает 24 апреля министерство здравоохранения страны.

При этом указано, что на 24 апреля в стране от COVID-19 умерло 854 человека, 34 из которых скончались за последние 24 часа.

В Португалии введен режим чрезвычайного положения, срок которого уже продлён до 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом 11 марта была официално признана пандемией. Вакцина от этой инфекции пока не создана.

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