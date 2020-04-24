Токио, , 16:17 — REGNUM Около 160 тысяч учётных записей Nintendo были взломаны хакерами, сообщала 24 апреля японская компания.

Хакеры взломали основные учётные записи пользователей консоли Nintendo Switch. Они завладели личными данными, в том числе (не у всех), платёжными.

Теперь пользователям предстоит сменить пароли. Им рекомендовано запустить на своих учётных записях двухступенчатую систему аутентификации.

Напомним, Nintendo занимается созданием видеоигр и игровых консолей. Ей созданы такие франшизы как Pokemon, Mario, The Legend of Zelda.

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