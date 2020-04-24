Пермь, , 16:18 — REGNUM В Перми выявлен и локализован очаг заражения коронавирусом в одном из медицинских учреждений компании «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала недели, 20 апреля, в больнице выявлено 48 подозрительных случаев: у 11 сотрудников учреждения и 37 пациентов. Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован у пациента терапевтического отделения 20 апреля. На следующий день в (21 апреля) терапевтическом и кардиологическом отделениях больницы прекратили прием пациентов и были переведены в формат обсерватора.

Весь персонал и пациентов медучреждения обследуют на коронавирус. Обследование проводят и в отношении пациентов, которых выписали с 10 по 21 апреля: уже протестированы 68 человек, их них у 26 положительный результат на коронавирус.

На сегодняшний день в стационаре на карантине находятся 32 пациента с отрицательным результатом и семь сотрудников с положительным результатом. В больнице вахтовым методом начали работать десять медиков. В терапевтическом и кардиологическом отделениях проводят противоэпидемические мероприятия.