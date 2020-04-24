Минск, , 16:12 — REGNUM Для школьников Белоруссии пятница 1 мая будет учебным днём — соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко подписал указ 24 апреля «в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года».

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«Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования», — сказано в комментарии пресс-службы президента Белоруссии.

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