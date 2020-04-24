Москва, , 16:06 — REGNUM В коронавирусной реальности, в ситуации, которой ещё никогда не оказывался мир, люди ведут себя по-разному. И особого уважения заслуживают действия тех, кто словом и делом старается помочь тем, кто слабее, кто может не выжить. Но мало кто из нас задавался вопросом — а почему граждане становятся волонтёрами?

Цитата с сайта «Добро.рф» Добро.рф

К примеру, Анжелика Кудинова — коммерческий директор ООО «Сфера», финалист конкурса «Лидеры России» (2018−2019 гг.) на вопрос корреспондента ИА REGNUM ответила так:

«Я перефразирую вопрос — чаще всего люди НЕ становятся волонтерами, потому что в суете дней на это не хватает времени, нет подсвеченных острых проблем, и многие просто не знают, как оказывать помощь, куда идти, к кому обращаться и т.д. Ситуация с вирусом сняла все эти препятствия: у многих появилось больше времени и возможности, движение #мывместе провели несколько масштабных акций, стали известны пути, к кому обращаться и кому нужна помощь. И желание помогать проявилось у людей так явно, потому что большая часть людей все-таки добрые, и делать добро очень приятно. Волонтерство — это очень приятное ощущение, которое делает человека еще добрее.

Онлайн-волонтерство — это дистанционная помощь, например, прием заявок по телефону (колл-центр), обработка их, уточнение вопросов, координация выездных волонтеров, передача им заявок и прием отчета, что доставка выполнена. Самый простой способ стать волонтером — оставить заявку на добро. рф или мывместе2020. рф».

Цитата с сайта «Мывместе2020.рф» Мывместе2020.рф

Как уже сообщало ИА REGNUM, в период эпидемии коронавируса оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам является основным направлением добровольческой деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Ранее его председатель и руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МЫВМЕСТЕ Павел Савчук в интервью корреспонденту ИА REGNUM отмечал, что в настоящее время уже почти 90 тысяч волонтеров помогают в борьбе с COVID-19.

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