Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Скончавшийся в горбольнице №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону гражданин Китая, по некоторой информации, занимался лечением детского церебрального паралича. Об этом сообщила мать двоих детей, первая узнавшая о смерти специалиста.

«Это врач из КНР с большой буквы, который поставил на ноги за шесть лет нашего знакомства огромное количество деток на ноги. С ним у меня от каждого курса появлялась надежда и вера в то, что ДЦП лечится. Он бесконечно учился, в свои 34 года он был профессор в медицине», — написала горожанка.

https://www.instagram.com/p/B_W9WHdhNcD/

ИА REGNUM напоминает, что причиной смерти гражданина КНР стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Мужчина скончался скончался 17 апреля в возрасте 34 лет. Это первый летальный случай в Ростовской области с начала вспышки инфекции.

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