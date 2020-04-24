Тегеран, , 16:04 — REGNUM За сутки в Иране от COVID-19 скончались 93 человека. Об этом 24 апреля сообщается в официальном заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число смертей в стране приблизилось к 5 тыс. 500 случаев. Также за прошедшие 24 часа в Иране были выявлены еще 1 тыс. 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 88 тыс. 194 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор по всему миру от COVID-19 скончались порядка 191 тыс. человек.

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