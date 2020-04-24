Калининград, , 16:00 — REGNUM За неделю в Калининградской области за нарушение режима самоизоляции оштрафовано свыше 200 человек. Об этом сегодня, 24 апреля, во время брифинга рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Коллеги из МВД сегодня доложили. 220 протоколов за неделю они составили за нарушение режима. Одно предприятие 203 физических лиц и 16 по нарушениям, которые были зафиксированы в отношении несовершеннолетних», — сказал глава региона.

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавирусной инфекции, а общее число достигло 189 инфицированных.