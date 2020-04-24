Токио, , 15:59 — REGNUM Хакерам удалось получить данные около 160 тыс. учётных записей Nintendo. Об этом 24 апреля сообщает «Игромания».

Взломщики могли узнать никнеймы, почтовые адреса, даты рождения, пол и регион проживания игроков. Однако, по сообщению компании, им не удастся получить доступ к данным банковских карт.

Напомним, Nintendo — это японская компания-разработчик и издатель видеоигр. Её наиболее популярными франшизами являются The Legend of Zelda, Super Mario Bros., Animal Crossing и др.

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