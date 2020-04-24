Грозный, , 15:56 — REGNUM Чеченский фонд имени Ахмада-Хаджи Кадырова оказал помощь почти 11 тысячам жителей Сирии, пострадавшим от военных действий. Им были розданы наборы с продуктами питания, а также одеждой, тёплыми одеялами и предметами первой необходимости. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная акция была проведена в преддверие наступления священного для всех мусульман месяца Рамадан. По словам Кадырова, жителям Сирии такая помощь на протяжении последних лет оказывается регулярно.

Общее число получателей помощи уже превысило 3 млн человек. За все время войны в Сирии беженцам и пострадавшим от войны предоставлялись в том числе медикаменты, одежда, школьные принадлежности, палатки и другие необходимые вещи.

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