Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Обучение в школьных помещениях в Грузии не начнется до 1 сентября. Об этом 24 апреля на антикризисном совете сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария, представляя план по выходу из кризиса, сложившегося из-за пандемии коронавируса.

«Обучение в школах не возобновится до 1 сентября, но академический год объявлен не будет, образовательный процесс проходит нормально», — сказал Гахария.

Он добавил, что по вопросам, касающимся образования, он сделает отдельный доклад.

Напомним, занятия в школах Грузии прекратились с 3 марта. Сначала были объявлены ранние каникулы. Позже из-за ухудшения эпидемиологической обстановки занятия стали проводить дистанционно через интернет и ТВ-программы.

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