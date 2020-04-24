Стокгольм, , 15:57 — REGNUM За последние 24 часа в Швеции скончался 131 пациент с COVID-19. Об этом 24 апреля сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

По данным журналистов, в общей сложности 2 152 жителей Швеции не смогли перенести тяжелое заболевание.

В то же время во время ежедневной пресс-конференции представители Агентства общественного здравоохранения Швеции отметили увеличение количества жертв от коронавируса. Объяснение увеличивающимся цифрам летальных исходов заражений объясняется временным лагом в передачи данных в центр со всех регионов страны.

«У нас все больше и больше отставаний по данным о количестве смертей, возможно, это вызвано пасхальными выходными», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.