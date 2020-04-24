Нью-Дели, , 15:46 — REGNUM Самолёт со 199 российскими гражданами на борту вылетел из индийского штата Гоа в Россию. Это следует из данных онлайн-табло авиакомпании «Уральские авиалинии».

Чартерный рейс U6−3740 отправился в 17:13 по местному времени. Он должен прибыть в Новосибирск в начале суток 25 апреля. Затем самолёт отправится в Екатеринбург.

В генеральном консульстве РФ в Мумбаи уточнили, что рейсом могли воспользоваться жители Новосибирской и Свердловской областей, а также из Республики Алтай, Томской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краёв, сообщает ТАСС.

В штате Гоа остаются около 3 тыс. российских граждан, которые заявили о желании вернуться на родину в связи с пандемией коронавируса.