Брянск, , 15:47 — REGNUM Попытку незаконного вывоза медицинских масок и антисептика пресекли сотрудники Брянской таможни. Запрещенные к вывозу товары пытался вывезти на Украину гражданин Молдавии, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.

Грузовой автомобиль, выезжавший из России на Украину, остановили для досмотра на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи. В машине таможенники обнаружили шесть мешков с масками различных видов и три коробки с раствором «Бетадез». В общей сложности гражданин Молдавии пытался вывезти девять тысяч медицинских масок и 30 литров антисептика.

«Товаросопроводительных документов на перемещаемый груз у мужчины не оказалось. Медицинские маски и дезинфицирующие средства входят в Перечень временно запрещенной к вывозу из России продукции, поэтому товар изъят», — уточнил и. о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин.

В отношении иностранного гражданина возбужденно дело об административном правонарушении.