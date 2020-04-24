Брянск, 24 апреля 2020, 15:47 — REGNUM Попытку незаконного вывоза медицинских масок и антисептика пресекли сотрудники Брянской таможни. Запрещенные к вывозу товары пытался вывезти на Украину гражданин Молдавии, сообщает пресс-служба Центрального таможенного управления.
Грузовой автомобиль, выезжавший из России на Украину, остановили для досмотра на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи. В машине таможенники обнаружили шесть мешков с масками различных видов и три коробки с раствором «Бетадез». В общей сложности гражданин Молдавии пытался вывезти девять тысяч медицинских масок и 30 литров антисептика.
В отношении иностранного гражданина возбужденно дело об административном правонарушении.