Калуга, 24 апреля 2020, 21:38 — REGNUM В Калуге на стилизованной под ракету опоре ЛЭП на главном въезде в город в преддверии Дня Победы появилась иллюминация. В темное время суток энергообъект стилизован в виде российского триколора и георгиевской ленты — символа памяти и воинской славы. Об этом 24 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго»
В рамках концепции цифровой трансформации в городах присутствия компании «Россети» устанавливаются стилизованные электросетевые объекты, символизирующие историю и региональную идентичность территорий. Видовые эстетические опоры ЛЭП в 2019 году появились в нескольких регионах страны.
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