Москва, , 15:06 — REGNUM В России зафиксировано 355 очагов коронавирусной инфекции, заявила 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день зарегистрировано 355 эпидемических очагов», — сказала Попова на заседании президиума совета при правительстве.

Она добавила, что основное распространение болезни в России, как и в ряде других стран, очаговое.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 апреля в России подтвердилось заражение коронавирусом 5849 человек.

Всего в России зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом. Скончались 615 человек. Полностью выздоровели — 5568.

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