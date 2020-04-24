Бишкек, , 14:58 — REGNUM В Киргизии на 61,7% возросло количество обращений по поводу домашнего насилия во время действия режима чрезвычайного положения, введенного в нескольких городах и районах республики из-за коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 24 апреля, на брифинге заявил комендант киргизской столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, только в Бишкеке за последний месяц зарегистрировано 162 факта семейного насилия, а за аналогичный период 2019 года было зафиксировано 100 таких случаев.

Также чиновник отметил, что из-за роста количества случаев жестокого обращения с домочадцами, столичная комендатура планирует рассмотреть вопрос о возобновлении работы кризисных центров, ранее временно закрытых из-за карантина.

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