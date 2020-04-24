Москва, , 14:55 — REGNUM В России в тяжёлом состоянии находятся 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом. Об этом 24 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По количеству пациентов, которые находятся сейчас в тяжёлом состоянии, их количество остаётся на уровне 1,3 тысяч», — сказал Мурашко.

Министр также рассказал об увеличении выпуска лекарств для лечения коронавируса. Объёмы выпуска гидроксихлорохина, а также его отгрузки, увеличились в разы.