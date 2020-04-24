Нур-Султан, , 14:51 — REGNUM Коронавирусом в Казахстане заразились два бортпроводника авиакомпании Air Astana. Об этом 24 апреля заявил управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству фонда «Самрук-Казына» Канат Алпысбаев на брифинге.

По его словам, сотрудники авиакомпании заразились вне борта самолета. «Они сейчас чувствуют себя нормально, проходят карантин в домашних условия», — отметил Алпысбаев. Он добавил, что после запуска авиасообщения защитные меры будут усилены.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля в Казахстане выявили 2334 случая заражения коронавирусом, выздоровели 585 человек, скончались 24 пациента.

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