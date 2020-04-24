Самара, , 14:52 — REGNUM Еще четыре местных жителя, ранее зараженные коронавирусом, поправились в Самаре. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 апреля в Самаре от COVID-19 вылечились четыре гражданина. Одного мужчину ранее выявили с пневмонией. COVID-19 он перенес тяжело. А вот у женщины, которая вернулась из Турции, болезнь протекала в лёгкой форме.

Помимо этого, выписаны по выздоровлению еще два человека, которые ранее общались с инфицированным коронавирусом пациентом, приехавшим из Москвы. Они также перенесли болезнь легко.

Сейчас все выздоровевшие граждане чувствуют себя удовлетворительно.

Таким образом, в регионе выздоровело 26 граждан.

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