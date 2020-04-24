Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Временный финансовый директор WWE (World Wrestling Entertainment) Фрэнк Риддик заявил, что в 2020 году геймерам не стоит ждать выхода одноимённой игры. Об этом 23 апреля сообщило Kotaku.

Причины отмены выпуска игры пока не сообщаются. По словам авторов Kotaku, проекты серии WWE выходили ежегодно, начиная с 2000 года.

Напомним, WWE — это американская компания, проводящая шоу-матчи по рестлингу и выпускающая сопутствующую продукцию. С 2013 года права на выпуск игр принадлежат издательству 2K Games.

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