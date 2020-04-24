Москва, , 14:45 — REGNUM Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-глава Минздрава Вероника Скворцова надеется, что на следующей неделе Россия выйдет на плато по коронавирусу.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, на какое-то время на нём продержимся и пойдём вниз. Хотелось бы, чтобы так оно и было», — заявила Скворцова.

Состоялось заседание внутрифракционной группы депутата Госдумы Адальби Шхагошева («Единая Россия») в дистанционном режиме с участием Скворцовой.