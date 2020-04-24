Грузия, , 14:44 — REGNUM

Для лиц, занятых в неформальном секторе, а также для так называемых самозанятых граждан в антикризисном плане правительства Грузии предусмотрена разовая денежная помощь в размере 300 лари.

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представляя 24 апреляантикризисный план правительства.

Премьер пояснил, что для получения такой помощи граждане должны предоставить доказательства того, что до пандемии коронавируса они действительно работали. Доказательством может считаться и справка из социальных служб.

На оказание такого вида помощи в антикризисном бюджете предусмотрено 75 млн лари. Преполагается, что такую помощь получат 250 тысяч человек.

Еще 250 млн лари государство направит на поддержку предпринимателей, которые в условиях распространения коронавируса сумели сохранить рабочие места за своими сотрудниками.

Общий размербюджета антикризисногоплана Грузии составит 3,5 млрд лари.