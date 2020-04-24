Москва, , 14:44 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ готово рассмотреть формат производственной практики студентов медицинских вузов в больницах Москвы. Об этом заявил 24 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ.

Ранее с просьбой восполнить нехватку кадров в медучреждениях с помощью мобилизации студентов четвёртых и пятых курсов медицинских вузов обратился мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы Минздрава, мобилизация медицинских работников сегодня проводится в каждом регионе. Студенты сегодня работают в стационарах качестве волонтёров. Он допустил, что, возможно, стоит «пересмотреть это» в формат производственной практики.

«Мы готовы рассмотреть этот формат взаимодействия», — сказал Мурашко.